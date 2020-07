Lega: "Strani movimenti nel centro accoglienza", il Comune: "Richiedenti asilo in transito verso Germania e negativi ai test" - Terzo Binario News

“Ciò che sta avvenendo in via Bombonati a Fiumicino merita un chiarimento da parte del sindaco Montino. Molti residenti hanno informato il Senatore William De Vecchis di alcuni strani movimenti nel centro di accoglienza, con continui via vai in piena notte di furgoncini dai quali scendono numerose persone prive dei disposit.ivi di protezione anti Covid”. Così Vincenzo D’Intino e Federica Poggio (Lega-Salvini Premier).

“Chiediamo a Montino se sia a conoscenza di nuovi arrivi e se le preoccupazioni dei cittadini di Isola Sacra siano fondate. Se non riceveremo risposte ufficiali presenteremo nei prossimi giorni un’interrogazione urgente. Con la salute dei cittadini non si gioca”.

“Le persone giunte nella tarda serata di ieri al centro di via Bombonati sono 9 e sono soprattutto mamme con bambini e una coppia” ha dichiarato l’assessora ai Servizi Sociali, Anna Maria Anselmi.

“Si tratta di richiedenti asilo in transito la cui destinazione finale è la Germania, in base agli accordi sui ricollocamenti – spiega Anselmi – tutti loro sono stati sottoposti a test sierologici e a tamponi, che hanno dato esito negativo”.

“Gli organi competenti stanno lavorando alla messa a punto dei documenti di queste persone e non appena saranno ultimati potranno partire – conclude l’assessora -. La situazione è monitorata dall’amministrazione fin dall’inizio ed è sotto controllo. Non c’è alcuna ragione di lanciare allarmi e creare tensioni nella cittadinanza”.