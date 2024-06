Lega Santa Marinella: "Basta all'abuso delle strisce blu" • Terzo Binario News

“La giunta comunale guidata da Tidei cerca in ogni modo di fare cassa a spese dei cittadini. Siamo fermamente contrari all’aumento spropositato degli stalli blu a pagamento.

Un altro schiaffo per i nostri commercianti e cittadini che, un barattolo di vernice alla volta, vedono sottrarsi spazi giorno dopo giorno. Parliamo di nuovi stalli in vicoletti con due posti auto, vicino alle scuole e davanti agli studi medici, senza alcuna logica e soprattutto senza un piano dei parcheggi comunale, i PUP.

Dove non si può dipingere sull’asfalto la magica vernice, la giunta istituisce grandi aree sterrate a pagamento.

Un cenno alla domanda che tutti si pongono: quanti stalli bianchi bisogna garantire? la risposta dovrebbe essere accertata e quantificata da un piano dei parcheggi. Manca una programmazione istituzionale e di buon senso. Così come di sicuro dovrebbero essere garantiti e previsti stalli liberi da balzelli nelle vicinanze di servizi essenziali: farmacie, banche, poste, scuole, studi medici, Carabinieri, Vigili Urbani ecc.

È tempo di dire basta all’abuso delle strisce blu», denuncia la Lega Salvini Premier – Santa Marinella, la quale sottolinea inoltre come «molte delle strisce blu presenti in città siano illegali. L’articolo 7 comma 6 del Codice della Strada è chiaro: le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino il traffico. Inoltre, deve essere riservata un’adeguata area di parcheggio gratuito senza dispositivi o controlli di pagamento.

Il Regolamento attuativo del Codice della Strada (DPR 495/1992, art.141) stabilisce che i margini della carreggiata devono essere segnalati con strisce bianche, cosa che non avviene nella nostra città. Questo tema è dibattuto da anni, con numerose sentenze della Cassazione che ne sanciscono la manifesta illegittimità. Insomma, a Santa Marinella e Santa Severa la vernice blu abbonda. Ormai manca solo che dipingano di blu pure i marciapiedi e i tetti delle case!

Le strisce blu, se concepite in modo corretto, possono essere un servizio al cittadino, ma se dipinte ovunque servono solo a fare cassa”.

Giuseppe Maddaloni -Lega Salvini Premier – Santa Marinella