Lega Santa Marinella a Tidei: "Basta chiacchiere, le opere promesse inizino per davvero" - Terzo Binario News

“Ancora una volta siamo costretti a leggere comunicati incoerenti poiché, mentre in consiglio comunale il sindaco chiede di abbassare i toni e renderli più costruttivi, per iscritto, ci accusa di esser confusi e, come sempre, parla al passato.

Sarebbe troppo facile ricordargli chi doveva controllare i crediti inseriti nel passato bilancio e sembra quasi che alzi una schiacciata pronta a colpire politicamente chi é a lui vicino.

Noi abbiamo semplicemente riportato, a chi non può essere fisicamente presente ai consigli comunali l’intervento del consigliere Massimiliano Calvo (sono mesi che aspettiamo che venga dato seguito ad una mozione votata da tutti consiglieri circa la possibilità di vederli in streaming). Perché queste obiezioni non le ha sollevate in quel momento? Avremmo assistito ad un dibattito costruttivo per i cittadini.

Capiamo la stanchezza ma si dovrebbe anche comprendere che quando chiediamo e contestiamo non è a titolo personale bensì a nome di tanti cittadini che sono stanchi di parole e di risposte che nulla ci azzeccano col contesto visto che si spazia da un argomento all’ altro senza centrare la discussione.

Abbiamo letto di corse con i trattorini ma mica siamo al bar, lo sport, come la politica, merita serietà!

Ci dimostri che i suoi proclami non son solo parole al vento e che i cantieri e le opere promesse inizino per davvero”.

Lega Santa Marinella Santa Severa