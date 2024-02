“Le voci del vulcano: paesaggio e confine letterario” parte la rassegna fra Tolfa, Bracciano, Canale e Cerveteri • Terzo Binario News

“Le voci del vulcano. Paesaggio e confine letterario” è un progetto interdisciplinare che intende favorire il dialogo tra scienziati e cittadini, intersecando i linguaggi della scienza con quelli della letteratura e della conoscenza del territorio.

Un modo di vedere la scienza come parte integrante della cultura, riconoscere la pluralità di linguaggi usati per comprendere e descrivere il mondo, generare comportamenti virtuosi capaci di ispirare sentimenti di appartenenza, collegare memoria e territorio, archeologia e arte, dare vita a narrazioni plurali, creare una strategia per coinvolgere target diversificati per essere inclusivi, infine superare il concetto di confine avvicinando e incrociando, migrando e contaminando, in una geometria umana e sentimentale, ma anche scientifica e letteraria, di parallele convergenti.

Che poi è la filosofia (e lo spirito) alla base del nostro percorso a tappe in queste terre dove sono ancora visibili crateri, coni e rocce, metabolizzati dalla natura e raccontati in mille modi e sfumature.

L’iniziativa si colloca nel quadro del progetto di Terza Missione Sapienza “Paesaggi di confine” – Università La Sapienza – Dipartimento di Storia Antropologia Religione Arte Spettacolo.

La manifestazione si svolge dal 2 al 4 marzo con incontri, laboratori, esperimenti ed escursioni, narrazioni plurali, nel territorio dei Monti Ceriti / Sabatini che ha la natura nella sua geografia storica: comprende una parte del sistema vulcanico dei Monti Sabatini e attraversa parchi naturali, aree archeologiche, monumenti naturali e zone agricole. Il tema del 2024 sarà il territorio tra vulcani e letteratura itinerante. I vulcani sono sempre stati, e lo sono ancora, oggetto di interesse, curiosità, studio e indagine da parte di geologi, geografi e storici, ma anche di filosofi, artisti e scrittori. I giganti di fuoco hanno un fascino sempre in bilico tra meraviglia, estasi e timore, e per questa loro duplice natura di creatori e distruttori hanno ispirato letterati e viaggiatori di ogni epoca. Sono spesso teatro di miti e leggende, reportage di eruzioni, diari e racconti in prosa e versi. Come entità fisiche e costruzioni dell’immaginario, i vulcani costellano da tempo le opere letterarie, pittoriche, il sapere geografico e, più in generale, le strutture simboliche delle culture più disparate. Ed è su questo tema che, l’associazione Ti con Zero ideatrice del Cammino dei Vulcani (guida Ediciclo maggio 2024), ha stretto un memorandum d’intesa con il Museo Archeologico Naturalistico Minerario “A. Klitsche De la Grange” di Allumiere e Spin-off Parco Museo Archeo GeoMinerario/Allumiere Monti della Tolfa per promuovere il paesaggi geologico e vulcanico del territorio Monti Ceriti/Sabatini e Monti della Tolfa, con iniziative di collegamento, di promozione del territorio, e di ampliamento dell’itinerario che possa collegare il Parco GeoMinerario con il percorso del “Cammino dei Vulcani”.

Da questo anno iniziamo la prima edizione di: VULCANICA, giornata dedicata alla divulgazione scientifica e ai vulcani, ospitata nel Chiostro degli Agostiniani/Museo civico di Bracciano e in collaborazione con quattro musei naturalistici della Regione Lazio, che appartengono alla rete RESINA – Museo del Fiore di Acquapendente, Museo del Fiume di Nazzano, Museo dell’Energia di Ripi, Museo Archeologico Naturalistico Minerario “A. Klitsche De la Grange” di Allumiere; e LAPIS & LAPILLI – Cammino, disegno dal vivo e narrazione, che vuole essere la prima edizione di disegno dal vivo. Con disegni ed esercitazioni, gli artisti naturalistici ci aiutano a conoscere, amare e proteggere, riflettere e approfondire il nostro comprensorio e il Cammino dei Vulcani. Con la direzione artistica di Federico Gemma, Elisabetta Mitrovic e Fernanda Pessolano, i primi due appuntamenti dedicati all’Urban Sketching nel centro storico di Cerveteri e un laboratorio di disegno e acquerello in natura al Lago di Martignano / Casale di Martignano.

Tutte le iniziative sono Gratuite

Prenotazione e info Ti con Zero 3498728813 bibliotecadellabicicletta@gmail.com

Fb e Istagram Il viandante sulle mappe e Il cammino dei Vulcani

Partecipano

India Beretta, performer circense; Lavinia Cecconi, architetto paesaggista; Gianluca Forti, naturalista e direttore del Museo del Fiore di Acquapendente; Federico Gemma, pittore naturalistico; Lucina Giacopini, direttrice del Museo Archeologico Naturalistico Minerario “A. Klitsche De la Grange” di Allumiere; Patrizia Hartman, attrice; Lorenza Merzagora, biologa e operatrice culturale; Ugo Micheli, grafico; Elisabetta Mitrovic, pittrice naturalistica; Marco Pastonesi, scrittore e giornalista sportivo; Umberto Pessolano, geologo e direttore del Museo del Fiume di Nazzano; Fernanda Pessolano, artista e operatrice culturale; Aurora Pica, artista e performer; Guido Prola, ornitologo e naturalista; Biblioteca della bicicletta Lucos Cozza; Casale di Martignano; Cooperativa Mille e una notte; Scuola di circo Tribulè; Sketchcrawl Roma; Spin-off Parco Museo Geo/Minerario di Allumiere Monti della Tolfa, Volontari Cammino dei Vulcani;

Ufficio stampa Ti con Zero 3498728813

Calendario

PAESAGGIO DI CONFINE

LAPIS & LAPILLI – Cammino, disegno dal vivo e narrazione

direzione artistica Federico Gemma, Elisabetta Mitrovic e Fernanda Pessolano

Schizzi, raccolte, attese e osservazioni naturalistiche come ispirazione. Con disegni ed esercitazioni, dal vivo, gli artisti naturalistici ci aiutano a conoscere, amare e proteggere, riflettere e approfondire il mondo naturale. Lapis & Lapilli è il primo appuntamento per promuovere il nostro comprensorio e il Cammino dei Vulcani.

SABATO 2 MARZO – Cerveteri

dalle 10 alle 16 – Urban Sketching

Un invito per gli artisti Urban Sketchers (acquerelli e disegno) a raccontare, attraverso le immagini, la vita e le piazze dei centri storici dei comuni di tappa del Cammino dei Vulcani. Iniziamo con il centro storico di Cerveteri.

Aperto a tutti. Appuntamento: piazza Santa Maria

DOMENICA 3 MARZO – Lago di Martignano

dalle 10 alle 13 – Laboratorio disegno e acquerello in natura

con Federico Gemma, pittore naturalistico

Laboratorio di acquerello in riva al suggestivo Lago di Martignano ritraendo en plein air gli scorci migliori tra acqua, boschi e antichi ruderi. Posti limitati; Appuntamento al Casale di Martignano, Strada di Martignano snc

Domenica 3 MARZO – Monumento Naturale La Caldara di Manziana

I vulcani raccontati ai bambini

Ore 11 – Visita guidata per bambini con performance di circo contemporaneo

Conducono Umberto Pessolano, geologo e direttore del Museo del Fiume di Nazzano, e India Baretto, performer e in collaborazione con Lucina Giacopini, direttrice del Museo Archeologico Naturalistico Minerario “A. Klitsche De la Grange” di Allumiere e Spin-off Parco Museo Archeo GeoMinerario/Allumiere Monti della Tolfa

La geologia e i vulcani, le betulle e i fontanili raccontati da un esperto di divulgazione scientifica. La visita, rivolta alle famiglie con bambini, sarà accompagnata da momenti di giocoleria e circo contemporaneo.

Appuntamento: entrata principale via Caldara; età 6-11 anni

DOMENICA 3 MARZO – Riserva di Canale Monterano

Antiche tracce

Ore 9.30 – Escursione con lettura ad alta voce

Con Guido Prola, ornitologo e naturalista, e Patrizia Hartman, attrice

Acqua ribollente, minerali e carbonaie, un percorso ad anello di circa 4 km per raccontare il territorio: Cascata della Diosilla, zolfatara, miniere, tagliata etrusca, l’antico abitato di Monterano. Letture: “Strane creature” di Tracy Chevalier, ispirato alla storia della prima paleontologa Mary Anning

Appuntamento: ore 9,30 al Parcheggio della Cascata della Diosilla, Canale Monterano; Lunghezza: 4 Km; Difficoltà facile; Durata 4h

Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking, abbigliamento comodo. Consigliati: taccuino, penna e binocolo.

LUNEDÌ 4 MARZO – Bracciano

Tassonomia e Tassidermia. La biodiversità attraverso il mondo delle collezioni

Ore 10 – Incontro scienza e letteratura

Con Umberto Pessolano, collezionista e naturalista preparatore, letture di Patrizia Hartman, attrice. Una produzione Bianco Teatro/Ti con Zero.

Un incontro tra tassonomia (scienza della classificazione) e biodiversità: come si preparano gli insetti (e non solo) e come si dà vita a una collezione scientifica. Letture: “L’arte di collezionare mosche” di Fredrik Sjoberg.

Luogo Archivio storico – Per la scuola e per tutti; durata 1h

VULCANICA –Scienza e territorio

Domenica 3 marzo –Bracciano

dalle 10 alle 17 – Tavoli interattivi, esperimenti e laboratori

Una giornata dedicata alla scienza e ai vulcani con tavoli interattivi, materiale didattico e divulgativo scientifico: scatole naturalistiche, giochi e piccoli esperimenti.

A cura di quattro musei naturalistici della Regione Lazio, che appartengono alla rete RESINA – Museo del Fiore di Acquapendente, Museo del Fiume di Nazzano, Museo dell’Energia di Ripi- in collaborazione con la Coop Mille e una Notte, Museo Archeologico Naturalistico Minerario “A. Klitsche De la Grange” di Allumiere.

ore 16 – Laboratorio per bambini – Età 8-11 anni

Conducono Fernanda Pessolano e Lavinia Cecconi

Un laboratorio artistico per costruire mappe e itinerari.

Luogo: Chiostro degli Agostiniani