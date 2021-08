Le sigle dei cartoni animati sul palco della Marina di Civitavecchia - Terzo Binario News

Esibizione del Magical Dreams Group formato dai gemelli Umberto e Daniele Vita e Giuliana Di Dio

Una serata “da favola” domani sera a Civitavecchia.

Infatti sul palco di Piazza della Vita si esibiranno i Magical Dreams, trio musicale della Magical Dreams Group formato dai gemelli Umberto e Daniele Vita e Giuliana Di Dio, che hanno raccolto applausi in tutta Italia riproponendo i temi dei grandi classici della Disney.

Giovani ma con un curriculum di rispetto. Attori, cantanti, conduttori televisivi per la Rai, tra le tante esperienze lavorative i gemelli Vita sono stati protagonisti a fianco di George Clooney nello spot per la Fastweb.

Li ricordiamo nella fortunata fiction di Rai Uno “Questo nostro amore ’80” con Neri Marcorè e Anna Valle in cui interpretano Domenico e Fortunato Strano. Approdano nel tempio del teatro musicale italiano, il Sistina di Roma, nella trasposizione teatrale di “Georgie il Musical” nei corrispettivi ruoli dei protagonisti Abel ed Arthur Buttman. Li ricordiamo anche al Teatro Traiano , con un soldout memorabile.

La bellissima e bravissima Giuliana Di Dio, interpreta in eventi nazionali le principesse più amate dai bambini. Insieme ai gemelli, si esibisce con i suoi virtuosismi sia vocali che interpretativi in concerti che suscitano nel pubblico grandi emozioni tra ricordi, gag, sketch e doppiaggio live, abbracciando la fascia completa di tre generazioni, cantando e interpretando le più famose sigle tv dagli anni ‘70 fino ad oggi! In un concerto spumeggiante che suscita nel pubblico grandi emozioni tra ricordi, gag, sketch e doppiaggio Live, i Magical Dreams abbracciano la fascia completa di tre generazioni cantando e interpretando le più famose Sigle Tv dagli anni ‘70 fino ad oggi!

Sul palco uno spettacolo colorato da numerosi costumi e, soprattutto, le proiezioni su schermo dei più celebri cartoni della la Walt Disney e sarà sicuramente apprezzato anche dai più grandi. Un momento per sognare ed alleggerire la nostra serata .