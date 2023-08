Le "Radici nel Cemento" fanno ballare Campo di Mare, grande successo per l'Etruria Eco Festival • Terzo Binario News

Due ore di musica, di spensieratezza e di libertà: la band guidata da Rastablanco regala spettacolo sul Lungomare dei Navigatori Etruschi

Sono state due ore di musica, di allegria, di libertà allo stato puro, in riva al mare, sulla spiaggia.

Un vero e proprio “shock energetico” quello che ieri sera “Le Radici nel Cemento” hanno regalato al pubblico di Etruria Eco Festival, accorso numeroso sul Lungomare dei Navigatori Etruschi per assistere al secondo degli appuntamenti in calendario nella 17esima edizione della rassegna che da sempre, rappresenta l’appuntamento più atteso delle estati non solo di Cerveteri ma dell’intero Litorale a Nord di Roma.

Una band quella de “Le Radici nel Cemento”, che è una vecchia conoscenza di Etruria Eco Festival: una storia lunga, datata, che lo stesso Rastablanco, frontman del gruppo ha voluto ricordare sul palco, plaudendo l’organizzazione del Festival e la città di Cerveteri per la forza con la quale, dopo 17anni, mantiene viva una manifestazione oramai di richiamo nazionale.

Due ore di concerto straordinario, musica pura e tanta, tanta voglia di divertire e divertirsi per la band guidata da Rastablanco, che hanno eseguito i brani più celebri del loro repertorio, tra cui l’immancabile “Bella ciccia”, passando per “Er traffico de Roma”, “La cucina casereccia”, “Me ne vojo annà”, “Cicileu” e uno straordinario finale, al sapor di libertà con “E io ero Sandokan”.

Alla loro esplosività, ha risposto un pubblico caldo, partecipe, di ogni età, adulti, ragazzi e bambini che si sono lasciati travolgere dai ritmi spumeggianti di questo gruppo che ha letteralmente incendiato il venerdì sera di Campo di Mare.

Al termine, standing ovation e richiesta di bis da parte del pubblico. Richiesta che chiaramente, il gruppo ha ampiamente esaudito.

Campo di Mare questa sera è pronta a bissare il successo di ieri con un nuovo appuntamento di Etruria Eco Festival. Oggi, sabato 19 agosto, alle ore 21:00 arriva Giuliano Palma! L’ingresso è gratuito.