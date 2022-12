Le lacrime della premier Giorgia Meloni per Nicoletta Golisano • Terzo Binario News

Nel pomeriggio alla Cattedrale di Civitavecchia i funerali della commercialista uccisa nella sparatoria di Fidene: chiesa gremita, parole dure del vescovo Ruzza

Le lacrime della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per Nicoletta Golisano, la commercialista di Civitavecchia uccisa dai colpi di pistola parati da Claudio Campiti a Fidene domenica scorsa.

Sebbene la cerimonia già iniziata, la Premier è arrivata a Civitavecchia per assistere alle esequie dell’amica e quando il feretro è uscito si è fermata un attimo per l’ultimo saluto e le lacrime sono scese sul suo volto.

Discreta nella sua presenza, è stato invece lo spiegamento ingente di forze dell’ordine a non passare inosservato.

Gremita la Cattedrale di Civitavecchia, dove Nicoletta era nata e dove ha iniziato il suo percorso scolastico, prima di trasferirsi a Roma nei primi anni ‘90 per gli studi universitari. E tanti, sia parenti e amici civitavecchiesi che romani hanno affollato la chiesa principale della città portuale, ricordando la bontà di questa donna. «Nicoletta era colei che passava i compiti agli altri compagni di classe – ricorda una ex liceale – si poteva sempre fare affidamento su di lei». Severo il vescovo di Civitavecchia e Tarquinia monsignor Gianrico Rizza nell’omelia. In particolare ha colpito una frase: «Nicoletta è stata un dono della vita che va oltre la crudeltà dell’uomo».

Alla fine della messa, gli abbracci affettuosi verso il marito Andrea Giambruno – che ha portato la bara in spalla dentro la chiesa – il fratello Massimiliano e verso i genitori anziani di Nicoletta Golisano. (da Repubblica.it)