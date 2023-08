Le fiabe di Basile lette al Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia grazie alla Fondazione Molinari • Terzo Binario News

Domani alle ore 19:30 torna l’appuntamento con “Se leggi tu… Alza La Voce!” al Teatro Nuovo Sala Gassman. Enrico Maria Falconi e Simone Luciani leggeranno ed interpreteranno le fiabe di “Basile”.

Giambattista Basile, vissuto all’inizio del 17° secolo, fu poeta di corte e compose versi tradizionali; in privato, invece, scrisse in dialetto napoletano una raccolta di fiabe che lo rese famoso: Lo cunto de li cunti, definito da Benedetto Croce “il più bel libro italiano barocco”, dove tra l’altro compare per la prima volta il personaggio di Cenerentola. Un appuntamento da non perdere!

Evento dedicato a partire dagli 8 anni fino… Ai 100 anni!

Naturalmente, L’INGRESSO È GRATUITO! Il progetto è infatti finanziato dal Centro per il libro e la lettura della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari onlus