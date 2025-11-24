Le criticità della Rocca a Civitavecchia, le precisazioni della storica Roberta Galletta • Terzo Binario News

Così la storica cittadina Roberta Galletta: “Vedo che dopo un mese dalla mia uscita da questa amministrazione si dà seguito alle criticità che avevo più volte segnalato, ovvero la rimozione di questo vergognoso e offensivo parcheggio davanti alla Rocca e soprattutto la realizzazione del percorso che porta all’apertura di Porta Livorno per permettere l’accesso dei disabili al Porto.

Lo scorso 6 ottobre infatti, dopo aver segnalato un anno fa e più volte per le vie brevi all’assessore Stefano Giannini e al sindaco Marco Piendibene queste due criticità dando anche la soluzione, ho scritto alla capitaneria di Porto, alla Soprintendenza, all’autorità Portuale chiedendo la rimozione delle superfetazioni realizzate abusivamente nella Rocca, lato porto, nel corso ormai di decenni e che creano non solo condizioni igienico-sanitarie precarie ma soprattutto grande imbarazzo a chiunque passi in quella zona, in particolare a turisti e a operatori portuali nel vedere quotidianamente quello scempio dentro strutture romane e medievali in spregio al monumento più antico della nostra Città, la Rocca appunto, con una importante storia millenaria.

Ho chiesto anche di togliere quel vergognoso e offensivo parcheggio abusivo proprio sotto e davanti ai ruderi monumentali della Rocca Medievale, lato Piazza Calamatta, non solo per vedere e ammirare il monumento più rappresentativo di Civitavecchia in tutta la sua bellezza, già vista nel 2014 dietro mia richiesta di rimozione temporanea del èparcheggio all’allora amministrazione Cozzolino, ma anche e soprattutto per permettere ai disabili di poter entrare nel Porto Storico da Porta Marina, che va riaperta il.prima possibile.

La rimozione definitiva delle superfetazioni abusive ancora presenti a ridosso dell’antica Rocca e il ripristino dell’area che si affaccia su Piazza Calamatta a beneficio della pubblica utilità e per il decoro e il rispetto di una importante area monumentale e archeologica al centro del tessuto urbano sono oggi infatti più che mai necessari per restituire la Rocca ai cittadini in tutta la sua bellezza e non essere ancora un imbarazzante immondezzaio davanti al quale ogni giorno passano migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, oltre che di ostacolo al passaggio dei disabili per il loro ingresso al Porto.

Sono contenta e constato che il lavoro svolto in poco più di un anno come delegata non è stato vano, anche se in quel momento rimasto inascoltato.

Ma va bene così, l’importante è fare le cose. Spiace solo aver perso un anno di tempo.

Segnalo anche l’urgenza il prima possibile di realizzare un pannello informativo da apporre proprio davanti alla Rocca, almeno in due lingue, per raccontare la grandezza e la storia di questo importantissimo monumento. Se non ci sono fondi disponibili da parte del Comune di Civitavecchia sono pronta a finanziare io con i miei musei sulla Storia di Civitavecchia, la Macchina del Tempo e la Memoria Ritrovata il pannello bilingue.

Grazie a Marco Luciani per aver costantemente tenuto alta l’attenzione della nostra Comunità sulle problematiche legate agli accessi in città dei disabili”.

l’immagine della Rocca senza auto nel 2014