Le bollette idriche a Ladispoli non arrivano: il passaggio di Flavia verso Acea e il sospetto di "rappresaglia" • Terzo Binario News

La conseguenza è che – come al solito – ci vanno di mezzo i cittadini mentre Palazzo Falcone glissa

C’è una domanda che attanaglia i cittadini di Ladispoli da qualche mese: “Quando arriveranno le bollette idriche?”.

Domanda che resta risposta visto che il passaggio da Flavia ad Acea risale a sei mesi fa e il timore è quello della stangata sulle famiglie, già gravate dalle spese in crescita continua.

E questa per adesso è l’unica certezza. Si può tentare di disegnare uno scenario su quanto sta avvenendo, al netto di fatti (pochi), voci (tante) e verosomiglianze determinate dalle criticità che il passaggio di un settore delicato come l’idrico da una società a un’altra fa emergere.

Il mancato arrivo delle bollette sarebbe determinato dal passaggio documentale non ancora terminato fra Flavia e Acea, con Ato 2 che attende di completare l’iter. E si tratterebbe proprio delle carte relative alla fatturazione, alle quali va aggiunto il rallentamento causato dalla differenza fra utenze singole e condominiali.

Qui con l’ulteriore complicazione della determinazione dei consumi effettivi dei singoli appartamenti.

In questo scenario entra in scena un terzo attore, ovvero il Comune di Ladispoli. che di Flavia è proprietario.

Che il passaggio dell’idrico all’azienda romana sia rimasto indigesto, non è un mistero e che sarebbe servito del tempo per metabolizzarlo anche. Però se i documenti non sono arrivati, qualcuno non li ha spediti. E l’impressione è che nessuno a palazzo Falcone abbia sollecitato troppo, proprio per aggravare la situazione e scaricarla su Acea quando arriveranno bollette che si sono accumulate nei mesi.

La conseguenza su chi ricade? Sui cittadini ovviamente, che dovranno sborsare – forse tutte assieme – cifre importanti semplicemente per le rappresaglie e le scaramucce politiche.