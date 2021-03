Lazio in zona arancione: annuncio del ministro Speranza - Terzo Binario News

“Il Lazio ha avuto dati in miglioramento e nelle prossime decisioni il Lazio sarà arancione e questo avverrà a scadenza naturale dell’ordinanza vigente”. Il tutto, quindi, partirà dal 30 marzo. Così il ministro Roberto Speranza in conferenza stampa con il premier Draghi.

Intanto ieri il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, aveva detto: “Da martedì nel Lazio, se zonaarancione, ripartono le scuole in presenza: asili, elementari e medie. Dopo Pasqua potranno riaprire le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione”.

Così Mauro Buschini, presidente del Consiglip regionale: “Come comunicato dal ministro Speranza, il Lazio “ha dati in miglioramento, quindi nella cabina di regia svolta oggi e nelle deliberazioni che saranno adottate nelle prossime ore viene stabilito che sara’ in zona arancione. Questo avverra’ a scadenza naturale dell’ordinanza vigente, che scade alla mezzanotte tra lunedi’ e martedi'”.

Marietta Tidei: “La Regione Lazio da martedì tornerà in zona #arancione. E’ una piccola ma buona notizia per le famiglie e per il nostro sistema produttivo.E’ un risultato a cui si è arrivati grazie allo sforzo di tutte le istituzioni ed alla grande responsabilità dei cittadini. Adesso continuiamo con il piano vaccinale che sta procedendo a pieno ritmo, con il sostegno economico per imprese e famiglie previsti dal Decreto Sostegni e con le misure messe in campo dalla nostra Regione. Insieme possiamo farcela”.