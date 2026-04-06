 Lavori sulla A12, chiuso lo svincolo per Civitavecchia sulla Roma-Fiumicino • Terzo Binario News

Lavori sulla A12, chiuso lo svincolo per Civitavecchia sulla Roma-Fiumicino

Apr 6, 2026 | Civitavecchia, Fiumicino, Viabilità

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Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi percorre la Roma-Fiumicino e proviene da Fiumicino, il Ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino verso Fiumicino, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.