A Civitavecchia successo per Terme in Fiore, i ringraziamenti della Pro Loco • Terzo Binario News

Confermato il successo della XVII edizione di Terme in Fiore che si è svolta lo

scorso weekend all’interno del sito archeologico delle Terme Taurine.

Un appuntamento che ha richiamato tantissimi visitatori da tutto il territorio per

scoprire il fascino del meraviglioso mondo botanico tra piante particolari, fioriture

primaverili, prodotti agricoli e artigianato green.

Terme in Fiore si conferma ormai anche un vero e proprio contenitore culturale

grazie alle numerose conferenze, attività per bambini e adulti, momenti musicali dove

l’obiettivo principale è quello di stimolare la conoscenza e promuovere la necessità del

contatto con la natura fondamentale per la nostra vita. Un ringraziamento ai professionisti

che hanno dedicato il loro tempo e sapere ai tanti visitatori: il dott. Filippo Bosco e

Viviana Lorenzini per le conferenze; Francesca Regina, Aurora Bernini e Luigi

Daddi per i laboratori dei bambini; Roberta Sgrelli per il laboratorio di adulti.

Ancora un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, al Comando della

Polizia Locale, a CSP Civitavecchia Servizi Pubblici per le corse aggiuntive della linea

dedicata alla manifestazione e ai Volontari dell’Associazione Polizia Penitenziaria Sez.

Civitavecchia che hanno garantito una idonea viabilità in totale sicurezza presso l’area

interessata.

Un ringraziamento speciale è rivolto agli espositori che ci hanno raggiunto da ogni

parte d’Italia portandoci tanta bellezza, ai visitatori che ancora una volta ci hanno accordato

la loro fiducia, a tutto lo staff che ha fatto un lavoro impagabile.

In particolare, la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi, ringrazia di cuore le

Autorità istituzionali intervenute, il Consiglio Direttivo e gli infaticabili Volontari

dell’Associazione per la fattiva e preziosa collaborazione indispensabile alla riuscita

dell’evento.

Un doveroso ringraziamento a Igor Groza della Groza Servizi per aver curato con

tanta professionalità la manutenzione del verde delle aree parcheggio e del viale d’accesso

alle Terme Taurine; al Geom. Andrea Tidei per l’impeccabile supporto tecnico e al

Family Bar di Vera Fanelli per il significativo apporto.

È stato un weekend di bellezza, cultura, emozioni…è stato il weekend Terme in Fiore!