Romics, 31 treni straordinari sabato e domenica • Terzo Binario News

Anche per il 2026 il Regionale di Trenitalia rinnova il proprio impegno nel facilitare la partecipazione degli appassionati di fumetto, animazione, cosplay, cinema e videogiochi al Festival del Fumetto, in programma presso la Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile.

In occasione della 36^ edizione della manifestazione, Regionale di Trenitalia, in collaborazione con la Regione Lazio, attiverà 11 treni aggiuntivi nella giornata di sabato 11 aprile e 20 treni in più domenica 12 aprile.

Nelle fasce orarie di maggiore affluenza, la frequenza dei collegamenti sarà incrementata fino a un treno ogni 15 minuti.

Il servizio sarà garantito su tutte le fermate lungo la tratta compresa tra la stazione di Roma Tiburtina/Roma Ostiense e l’aeroporto di Fiumicino.

Regionale di Trenitalia ha previsto presidi straordinari di Customer Care, dedicati all’assistenza, alla gestione dei flussi e all’ottimale distribuzione dei passeggeri sui treni in partenza, oltre che alle attività di vendita e controllo dei titoli di viaggio direttamente in stazione.

Si segnala inoltre che sabato 11 aprile e domenica 12 aprile, è prevista un’interruzione programmata della circolazione nella tratta nord della linea FL1 tra Orte e Roma Tiburtina per consentire interventi di potenziamento tecnologico dell’infrastruttura. Alcuni treni delle linee FL2 Roma–Tivoli/Avezzano, FL3 Roma–Cesano/Viterbo, FL5 Roma–Civitavecchia, Roma–Vigna Clara, Viterbo–Orte, Terni–Rieti–L’Aquila e Roma–Orte subiranno lievi modifiche di orario e di fermata.

I canali di acquisto sono aggiornati. Si invita a consultare il sito www.trenitalia.com o l’app Trenitalia per visionare l’offerta aggiornata.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.