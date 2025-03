Lavori in via XVI Settembre, il Pincio: "Pronti a raccogliere le segnalazioni" • Terzo Binario News

Sono partiti i lavori per la demolizione e ricostruzione delle due sagome ATER di Via XVI Settembre, un intervento che rappresenta un passo verso la riqualificazione dell’area e il miglioramento delle condizioni abitative per decine di famiglie.

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia desidera ringraziare l’ATER per l’ottimo livello di interlocuzione e per l’ avvio al cantiere.

Il Comune, consapevole che un intervento di questa portata possa comportare inevitabili disagi alla viabilità, ribadisce la disponibilità a raccogliere eventuali segnalazioni con l’obiettivo di ridurli per quanto possibile.

“Siamo soddisfatti dell’avvio dei lavori e della sinergia con ATER – ha dichiarato il delegato all’edilizia popolare, avv. Andrea Riga –. L’Amministrazione non farà mancare vicinanza e disponibilità”.