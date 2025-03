Parcheggi sulle aree bus di Civitavecchia, controlli della Municipale • Terzo Binario News

Proseguono con maggiore intensità i controlli dell’Amministrazione comunale presso le fermate dei mezzi del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e l’accessibilità del servizio, in particolare per le persone più fragili.

La misura è volta a contrastare i comportamenti incivili, come la sosta irregolare in prossimità delle fermate, che ostacolano la salita e la discesa dei passeggeri, creando disagi soprattutto per le categorie più fragili e rischi per l’incolumità.

“Rendere il trasporto pubblico accessibile e sicuro è una priorità – spiegano da Palazzo del Pincio –. L’inciviltà di pochi non può penalizzare tanti”.

Gli operatori saranno impegnati in verifiche costanti e interventi sanzionatori, laddove necessario, con rimozione dei veicoli in divieto, oltre che in attività di sensibilizzazione sul corretto uso degli spazi pubblici.

Si invita la cittadinanza a collaborare segnalando criticità.