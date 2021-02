Lavori in via degli Scipioni, "intervento nel piano di investimenti triennale" - Terzo Binario News

“Sono partiti i lavori per il recupero di via degli Scipioni, che riguarderanno sia la sede stradale che i marciapiedi e le alberature. Non semplice manutenzione ordinaria quindi, con la quale a fatica riusciamo a coprire solo le buche e le emergenze, ma lavori di ampio respiro programmati all’interno del nostro piano investimenti triennale”.

Questa la dichiarazione di Sabrina Alfonsi e Jacopo Emiliani Pescetelli Presidente e Assessore ai lavori pubblici del Municipio Roma I Centro presenti questa mattina per un sopralluogo presso il cantiere.

“E’ un intervento importante per Prati perchè, se da un lato non risolve tutti i problemi, comunque interviene su un’asse centrale per il rione, una strada lunga 1.300 metri molto frequentata, con il rifacimento integrale del manto di copertura in asfalto e la rimozione del selciato esistente nel tratto tra Via Ottaviano e Via Leone IV., oltre al ripristino della segnaletica orizzontale e dei marciapiedi, che verranno liberati dai cassonetti.

I lavori, iniziati dall’incrocio con Via Leone IV, andranno a scendere verso il lungotevere. Sono 12 incroci, e si interverrà sulle singole tratte per non danneggiare ulteriormente le attività commerciali che già stanno soffrendo in questa fase, con la previsione che ogni tratta sarà interessata dai lavori per circa 15 giorni, per un totale di circa 7 mesi. Approfitteremo inoltre dei lavori sui marciapiedi per riposizionare gli 81 alberi mancanti, grazie al prezioso contributo dei cittadini. L’Associazione Prati Verde ha già avviato una raccolta di fondi per l’acquisto delle piante, della specie prunus kanzan o hisakura”.

“Questo intervento, il cui costo si aggira intorno al milione di euro – concludono i due esponenti del primo municipio – fa parte di un programma pienamente condiviso dal Consiglio municipale, che prevede, nei prossimi mesi, anche interventi in altre aree di pregio del Centro storico come Piazza della Rotonda, Piazza San Lorenzo in Lucina e Via Turati”.