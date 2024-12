Lavori alle strade di Canale, Bettarelli: "Speriamo in un ripristino della Braccianese verso Tolfa" • Terzo Binario News

“Una fine d’anno molto positiva per la situazione strade in paese. Dopo la sistemazione delle strade rurali Trocchi, Santioro, Madonnella, Casale, Crete e Biancospino, sulle quali per garantirne la percorribilità sono stati fatti lavori di ripristino di materiale stabilizzato e rullaggio, le buone notizie sono arrivate dalla Conferenza Metropolitana del 23 dicembre e dal BUR del giorno dopo.

Nella Conferenza dei Sindaci di Città Metropolitana di Roma Capitale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere 2025-2027 e l’Elenco Annuale 2025 che conferma per l’anno in arrivo i lavori sulla SP 7/a Canale Monterano-Monte Virginio: lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici, per un importo lavori di 465.261,75.

“Dalle notizie che arrivano da CMRC – commenta il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli – i lavori dovrebbero partire in primavera, ma un piccolo tratto da 150 metri sul corso di Canale potrebbe essere anticipato. Sembra quindi arrivare finalmente a compimento un intervento finanziato già nel 2021 e poi slittato negli anni.

I lavori sono ormai imprescindibili e urgenti e non vediamo l’ora che il collegamento tra Canale e Montevirginio torni ad essere una strada praticabile e non una gimkana tra buche e smottamenti. Purtroppo nel frattempo anche la SP7A, che collega Canale a Tolfa si è molto deteriorata e ha bisogno di interventi urgenti. Speriamo che in questo caso l’intervento di Città Metropolitana sia più tempestivo.”

Ma altrettanto buona è la notizia che arriva dalla Regione Lazio, che con la manovra di fine anno ha finanziato l’asfaltatura delle vie Trocchi e Scacciaturchi per un importo complessivo di 240mila euro. “Si tratta di due importanti arterie della frazione di Montevirginio – commenta l’Ass. ai LLPP e Turismo Andrea Magagnini, che periodicamente devono essere manutenute con un continuo dispiego di fondi che, con l’asfalto, sistemeremo per tanti anni.”

“Ringraziamo la Regione Lazio – conclude il Vice Sindaco Fabrizio Lavini – che ancora una volta ci è a fianco nel risolvere problematiche annose che con i nostri fondi non riusciremmo ad affrontare. Anno dopo anno, senza tanto clamore, sistemiamo situazioni che ci permettono di liberarci di spese ingenti e ripetitive, dando forza al Bilancio e rendendo possibile una sana gestione finanziaria dell’ente. A tal proposito è importante rimarcare che proprio ieri sera abbiamo approvato il Bilancio di Previsione. Anche quest’anno riusciamo a chiuderlo entro l’anno grazie al solito grande lavoro degli Uffici. È un Bilancio sano e forte che ci permette di guardare con fiducia all’anno che sta arrivando.”

L’Amministrazione comunale