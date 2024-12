Fondi dal Governo per la Cavaccia di Allumiere • Terzo Binario News

Alessandro Battilocchio (Forza Italia) ha annunciato che sono stati stanziati, con un ordine del giorno a sua prima firma relativo all’impiantistica, contributi per l’impianto sportivo collinare

Nel corso di un’iniziativa per gli scambi di auguri di fine anno, il Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio (Forza Italia) ha annunciato che sono stati stanziati, con un ordine del giorno a sua prima firma relativo all’impiantistica, fondi per la “Cavaccia” di Allumiere che permetteranno un completo restyling della struttura.

“Un segnale di attenzione e incoraggiamento per tutti gli sportivi, per le società, per gli allenatori e per le famiglie. Vicini al territorio” ha dichiarato ai presenti il Deputato Alessandro Battilocchio illustrando il provvedimento.

Nel corso dell’incontro, alla presenza del Sindaco Luigi Landi, del delegato allo Sport Aldo Braccini, del Presidente dell’Unione sportiva, Diego De Paolis e di tutta la dirigenza, dei rappresentanti delle altre associazioni sportive del paese e di tanti giovani, si è fatto il punto sui programmi in corso e soprattutto su questo nuovo progetto che consentirà una ristrutturazione del vecchio complesso e una maggiore fruibilità delle strutture che ospitano varie discipline.

“Davvero una bella notizia per la nostra comunità e soprattutto per le realtà sportive che in paese rappresentano un’eccellenza da supportare”ha aggiunto il Sindaco Luigi Landi.

“Ringraziamo il Deputato Alessandro Battilocchio per il suo impegno concreto per le nostre realtà associative e il Sindaco Luigi Landi che ci supporta costantemente. Questa notizia ci spinge a proseguire con ancora più entusiasmo la nostra attività al servizio del nostro paese e del territorio” ha detto infine il Presidente dell’Unione sportiva Allumiere, Diego De Paolis.