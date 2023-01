Lavori alla facciata del PalaSorbo di Ladispoli • Terzo Binario News

“In questi giorni sono stati avviati i lavori di completamento della riqualificazione della facciata del palazzetto comunale che necessitava di importanti interventi di riqualificazione”.

Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che, grazie ad un contributo statale destinato ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell’introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), sono stati affidati i lavori di completamento della messa in sicurezza e del ripristino delle facciate della sede municipale di piazza Falcone.

“L’impegno di spesa – prosegue l’assessore De Santis – è di circa 147 mila euro. Una prima tranche di lavori erano stati avviati, con fondi propri del comune di Ladispoli, lo scorso anno, ed avevano interessato solo parte dei prospetti dell’immobile, versanti in condizioni precarie. Ora sarà possibile ristrutturare e mettere in sicurezza tutto il palazzetto comunale, gli interventi dovrebbero durare una decina di settimane.

Ringrazio con l’occasione il personale dell’Area III – Settore III, che è costantemente impegnato nel monitoraggio dello stato del patrimonio comunale, predisponendo le azioni necessarie a rendere efficienti e sicuri gli immobili comunali”.