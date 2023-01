Al Milite Ignoto corona della città di Ladispoli • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale, con grande orgoglio, annuncia ai cittadini di Ladispoli che mercoledì 18 gennaio il sindaco Alessandro Grando deporrà una corona di fiori al Monumento al Milite Ignoto in Piazza Venezia a Roma.

“Per la nostra città – afferma il sindaco Grando – è un grandissimo onore poter celebrare questo evento presso il Sacello dell’Altare della Patria, rendendo omaggio alle migliaia di militari che diedero la vita per la libertà e la difesa dei confini nazionali.

Salire i gradini del Vittoriano e deporre una corona di fiori al Milite Ignoto sarà uno dei momenti più intensi ed emozionanti del mio percorso da sindaco di Ladispoli.

Il legame della nostra città con i valori rappresentati dall’Altare della Patria furono espressi a luglio dello scorso anno, quando il Consiglio comunale aderì alla proposta dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio di conferire la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. Riconoscere la paternità del Milite Ignoto significa identificare un militare sconosciuto, caduto combattendo per la Patria, in un proprio cittadino, rendendo omaggio a tutti quelli che hanno lottato per la libertà e per la democrazia, sottolineando allo stesso tempo l’importanza dell’unione e della fratellanza. Valori quanto mai attuali alla luce del tragico conflitto in Ucraina”.

Alla cerimonia del 18 gennaio parteciperanno rappresentanze degli istituti scolastici e le associazioni combattentistiche e d’arma di Ladispoli. Per chi volesse partecipare, l’appuntamento è alle ore 10:00 in Piazza Venezia, all’ingresso dell’Altare della Patria.