Lavorare in un’Organizzazione Non Governativa • Terzo Binario News

Esistono lavori che, più di altri, regalano grandi soddisfazioni dal punto di vista umano e del valore intrinseco che hanno e che offrono agli altri; lavorare in una ONG fa parte di questi. Si tratta di Organizzazioni Non Governativ0e private che operano per finalità principalmente sociali, cause politiche o cooperazione allo sviluppo, di carattere generale e a livello nazionale e internazionale: tutela dell’ambiente e del territorio, salute, protezione delle minoranze, emergenze umanitarie, difesa dei diritti umani, ecc. Essendo Organizzazioni senza scopo di lucro, progetti e attività vengono gestite e portate avanti, oltre che da alcune figure professionali indispensabili, anche da volontari che lavorano per supportare questi importanti obiettivi. In questo articolo analizziamo cosa significa lavorare in una ONG, quali competenze sono richieste e quali mansioni sono disponibili.

Le opportunità lavorative in una ONG

Tra le figure professionali generalmente più ricercate dalle ONG ci sono i tecnici specializzati, che si dividono tra coloro che si occupano di tutti gli interventi pratici e coloro che svolgono mansioni più professionali (avvocati, contabili, addetti alla segreteria, esperti in gestione del personale, ecc.). C’è poi il capo progetto, che viene messo a capo di una specifica attività e, occupandosi del personale, delle risorse disponibili, del budget e delle relazioni istituzionali, fa in modo che questa possa realizzarsi. Il coordinatore è un’altra mansione presente in tutte le ONG: si tratta del responsabile degli aspetti legati alla presenza in uno specifico Paese che coordina tutti i progetti sul territorio. Anche il Cooperante internazionale è un ruolo fondamentale a cui vengono affidati compiti di enorme responsabilità, in quanto deve occuparsi della cooperazione internazionale allo sviluppo. Coloro che invece hanno poca esperienza alle spalle possono diventare Volontari internazionali (con compiti diversi a seconda dell’area di intervento), mentre quando si accumulano più incarichi per un buon lasso di tempo si può diventare Volontario Senior. Infine, in alcune ONG ci sono i dialogatori: si tratta di figure incaricate di coinvolgere e motivare nuove persone a sostenere i progetti con donazioni.

I contratti per lavorare in una ONG

A seconda del tipo di lavoro, le ONG possono proporre contratti di lavoro subordinato a breve e lungo termine (spesso della durata della missione), con inquadramento del personale stabilito dalla Legge 125/2014. In caso di iscrizione ad un albo professionale, è possibile ottenere un contratto parasubordinato per la missione umanitaria. Il compenso mensile segue invece i criteri della griglia salariale internazionale e l’importo varia in base al riconoscimento delle esperienze lavorative pregresse. Molte ONG, durante le missioni, offrono ai volontari la copertura assicurativa, i costi delle vaccinazioni necessarie e una diaria giornaliera per i bisogni di base, oltre ad alloggio e spese pagate, comprese quelle di viaggio.

I requisiti per lavorare in una ONG

Lavorare in una ONG è un gesto di grande umanità e solidarietà verso il prossimo, ma è necessario essere in possesso di alcuni requisiti per trasformare questo sogno in realtà, che possono cambiare a seconda delle ONG e del tipo di progetto. Prima di tutto, è richiesto un titolo di studio in linea con la posizione lavorativa che si andrà ad occupare e con le mansioni da svolgere, la dimestichezza della lingua inglese e una conoscenza base della lingua del Paese in cui si andrà a intervenire. Ben accetta è sicuramente l’esperienza pregressa, preferibilmente sviluppata durante i periodi di tirocinio previsti dai corsi di studio, il servizio volontario e civile oppure da personali attività di volontariato. Infine, sono valutate positivamente tutte le soft skills legate alle capacità relazionali e di lavoro in team, alla facilità di adattamento, alla motivazione, alla sensibilità e disponibilità verso il prossimo e alla possibilità di partire per la missione assegnata.