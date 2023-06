L'associazione "Donna" di Ladispoli impegnata nella lotta alla violenza contro le donne • Terzo Binario News

L’associazione culturale “DONNA” di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano rappresentata dalla Presidente Maria Teresa Corrao, comunica che in relazione alla lotta della violenza sulle donne ha aderito all’incontro con il tavolo Interistituzionale con Asl RM4 in data 30 maggio 2023 e nello stesso Convegno ha aderito al gruppo di Prevenzione per la lotta alla violenza contro le donne.

In questo argomento abbiamo tanto da relazionare ma prima bisogna evidenziare che la violenza si manifesta anche in modo psicologico e non soltanto in modo fisico e quando è compiuta dinanzi ad un minore il danno che si provoca al minore è maggiore in quanto gli rimane scolpito nel cervello durante la crescita. Si evenzia rappresentando, pertanto, che la violenza che viene esternata nei confronti di una persona che può essere anziana o giovane con davanti magari il figlio minorenne della signora attrice dell’aggressione è questa una situazione non poco carina ove il figlio ancora minorenne può rimanere scioccato dalla tanta aggressività della madre verso l’altra persona.

C’è da domandarsi a questo punto quali reazioni psicologiche potrà avere il figlio minorenne crescendo di età, ove sia possibili e se tale aggressività potrà riversarla anche ai suoi coetanei e/o bambine e crescendo con la sua età verso le ragazze coetanee in futuro? La prevenzione in questo settore gioca un ruolo importante ove tante situazioni si possono discutere pacificamente e tutelando il figlio minore, oppure togliendolo per un periodo alla madre aggressiva per la tutela del minore, prima di giungere all’irreparabile e con danni psicologici ai figli minori presenti di così tanta aggressività verso il prossimo.