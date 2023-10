L'artista americana Chris Ames espone le sue opere alla Biblioteca comunale di Cerveteri • Terzo Binario News

La biblioteca di Cerveteri Nilde Iotti, questo mese in occasione del progetto curato dall’associazione culturale inArte e curato da Fabio Uzzo della galleria d’arte inQuadro diventa internazionale.

Infatti questo mese sarà la volta dell’ artista americana di origine giapponese Chris Ames.

Chris ha scelto oramai da diversi anni l’Italia come sua seconda casa in particolare le campagne caeretane Infatti Lei vive sei mesi qui e sei mesi in America. Cerveteri i suoi paesaggi la sua Storia sono fonte di ispirazione continua per Chris.

La sua arte informale denota la sua matrice americana non si lascia sedurre affatto dalla cultura europea ma anzi nelle sue forme fatta di linee si ritrova il Giappone, l’essenzialità del segno che sovrasta la materia, i colori creano un contrasto nella struttura compositiva dell’opera coprendo tutti gli spazi in modo uniforme ,osa con giudizio , l’uso del nero , abbinato ai rossi e armonizzato poi da altri colori che hanno la funzione di filtrare il tutto con armonia .

Quando dipinge sembra giocare divertita con i colori e questa formula trasmette all’opera leggerezza.

La mostra ci mostra un percorso di Chris, e la possiamo ammirare dal 10 ottobre al 9 novembre negli spazi espositivi della biblioteca comunale Nilde Iotti di Cerveteri al Granarone.

La mostra che ci presenta da diversi anni il fermento artistico del territorio è patrocinata dal Comune di Cerveteri Assessorato alla Cultura, inclusione, Pari opportunità e pubblica istruzione.