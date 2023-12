L'Arena Pincio a Civitavecchia luogo di arte e cultura anche a Natale • Terzo Binario News

Non solo stagione estiva: l’Arena Pincio prende vita anche per le festività natalizie con nuovi appuntamenti artistico-culturali, nei locali del Bar, con la mostra/concorso “Natale in Arte”.

L’evento, nato su iniziativa della delegata all’Arte Ombretta Del Monte e patrocinato dal Comune di Civitavecchia, ospiterà i quadri degli artisti associati alla “Traiano” – l’associazione artistico-culturale che organizza la mostra – Carla Armenio, Margherita Albenga, Paola Bisozzi, Fiorella Buffardi, Annarita Calzetta, Enrico Castellucci, Gennaro Cerbone, Rossana Ciotti, Maria Rita Dionisi, Adriana Genovese, Paola Marchili, Assunta Pellegrino, Maria Carla Ponti, Laurina Rietti, Oriana Trenta, Alessandro Venanzi ed Emilia Zonca, che saranno valutati da una giuria presieduta dall’assessore alla Cultura Simona Galizia in occasione dell’inaugurazione, il 20 dicembre 2023 alle ore 17:30. Il presidente dell’associazione, Giacomo Costanzo, ha voluto ringraziare per la collaborazione i gestori dell’Arena Amanti Marco srl e Romina Grassi.

La mostra resterà aperta fino al 7 gennaio 2024, durante l’orario di apertura del Bar Pincio.