L'approdo della Rugby Ladispoli a Cerveteri diventa un caso politico - Terzo Binario News

Un post sull’inizio degli allenamenti ha scatenato le polemiche

Il trasloco – o per meglio dire, l’approdo – della Unione Rugby Ladispoli a Cerveteri è diventato un caso politico.

La società rossoblù aspettava con ansia si trovare il suo spazio per la pratica della palla ovale ma un’area non è stata mai individuata.

Quindi, dopo allenamenti sulle spiagge, nei parchi o sui campi di calcio a 5, il peregrinare è terminato con l’assegnazione dell’impianto sulla Settevene Palo a Cerveteri.

E non è mancata la polemica via social su questo fronte, alla quale si sono legati dei movimenti politici,

Dalla Url hanno scritto: “Grazie Ladis… Ops! Cerveteri e tutta l’amministrazione!

L’Unione Rugby Ladispoli ha il campo grazie a Pascucci, alla Battafarano e alla sua amministrazione! Ladispoli con il suo Sindaco ci ha abbandonati…Ma noi abbiamo trovato casa a Cerrveteri, e che casa! Concessa dal Granarone e sistemata da noi.

Dalla settimana prossima allenamenti sul campo. Babbo Natale ha esaudito il nostro desiderio e ci ha regalo il campo chiesto un anno fa!”

Intanto Italia in Comune dice la sua sulla vicenda. “Fa “sorridere” che fra le speculazioni edilizie e le varie privatizzazioni (vedi il campetto di via Firenze) il comune di Ladispoli non sia riuscito a trovare una “casa” all’asd Unione Rugby Ladispoli che, grazie all’amministrazione di Cerveteri, ora avrà un campo dove allenarsi e giocare”.

A chiosa finale, il commento di Vincenzo Vona: “In effetti a Ladispoli del campo da rugby se ne parlava da tempo e a chiacchiere si era pure individuata l’area. Ma quel terreno piace tanto ai circensi che ci portano a pascolare elefanti, bisonti e tigri, tutti animali che per la loro etologia non vedono l’ora di venire a Ladispoli.”