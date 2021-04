Lamborghini Super Trofeo Europa: debutto e vittoria per il pilota romano Andrea Cola - Terzo Binario News

Debuttare e vincere non è da tutti. Il “colpo” è riuscito al 21enne pilota romano

Andrea Cola che, al debutto nel Super Trofeo Lamborghini Europa

all’autodromo di Monza, ha vinto in gara 1 e si classificato secondo in gara 2

nella categoria Pro-Am.

Al volante della stessa Huracan Super Trofeo Evo

numero 99 del team Target Racing, che divide con il 33enne russo Dmitry

Gvazava, quest’anno parteciperà tutte le restanti prove del Lamborghini Super

Trofeo ed alla finale mondiale in programma a fine Ottobre sul circuito

romagnolo di Misano.

«Prima gara e vittoria in Pro-Am. Sono davvero alle

stelle. E pensare che prima della gara Dmitry ed io ci eravamo accordati per

puntare alla zona punti ed avremmo firmato per un terzo posto!» commenta

Andrea Cola. «Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, ma questo successo ce

lo siamo comunque guadagnato».

Il prossimo appuntamento è previsto per il 28-30 Maggio sul circuito francese

del Paul Ricard, seconda prova della dodicesima edizione della serie europea.

Questo campionato monomarca internazionale, organizzato da Lamborghini

Squadra Corse, si articola infatti su tre serie continentali in Europa, Asia e Nord

America che prevedono 6 appuntamenti con doppie gare della durata di 50

minuti e una finale mondiale.

I piloti, divisi nelle categorie Pro, Pro-Am, Am, LB

Cup, gareggiano al volante di identiche vetture Lamborghini Huracán Super

Trofeo Evo con motore 5.200-V10 da 620 CV con pneumatici Pirelli P Zero.

Compagni di viaggio di Andrea Cola in questa nuova avventura saranno i

tradizionali sponsor Enterprise, Galli & Innocenti, Giardini Senesi, Hobbit, e il

patrocinato dell’Automobile Club di Roma, che dallo scorso anno segue la sua

attività sportiva.