Ladri d'auto beccati dai Carabinieri a Civitavecchia e Santa Marinella • Terzo Binario News

I Carabinieri del Gruppo di Ostia, dopo un’attenta analisi del fenomeno, hanno individuato aree del territorio maggiormente colpite dai furti su auto, con relative incidenze per fasce orarie.

A tal proposito sono stati predisposti specifici servizi di controllo per garantire un’efficace azione di prevenzione e contrasto. In tale contesto, oltre l’arresto di due giovani effettuato in Acilia qualche notte fa, nel corso della scorsa mattinata, a Santa Marinella, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un cittadino marocchino di 23 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per avere asportato una valigia da un’auto. Bloccato dai militari nel tentativo di darsi alla fuga. Recuperata la refurtiva.

Va evidenziato che il lavoro dei Carabinieri, per contrastare tale reato, va avanti da diversi giorni. Nello specifico a Ostia Antica, i Carabinieri della locale Stazione avevano già fermato un uomo che si era impossessato di alcune valigie riposte nel vano bagagli di un’autovettura, lasciata in sosta nei pressi dell’ingresso del Parco Archeologico, mediante la rottura di un deflettore delle portiere posteriori; a Civitavecchia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia avevano sorpreso un altro uomo mentre era ancora intendo a frugare all’interno di un’autovettura, lasciata in sosta lungo una strada del centro della città.