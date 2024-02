Ladispoli si prepara alla festa più colorata dell'anno con una grande sfilata in maschera • Terzo Binario News

Bambini e bambine di Ladispoli e dintorni preparatevi perché sta arrivando la vostra festa. L’appuntamento è fissato a domenica 11 febbraio, per celebrare la festa più colorata dell’anno.

A cavallo tra giovedì e martedì grasso, Piazza Rossellini sarà il palcoscenico dell’evento in maschera dedicato ai più piccoli e a tutti i grandi appassionati del Carnevale

Il programma prevede il ritrovo alle ore 15 presso il Piazzale Roma (il piazzale della stazione ferroviaria), dove si raduneranno tutti i complessi delle scuole che hanno aderito, organizzando una sfilata a tema con i loro piccoli cadetti.

La parata sarà guidata da Regia Eventi, associazione sempre attiva nelle iniziative locali, con il supporto dei ragazzi del servizio civile della Pro Loco (in maschera!), che con musica e animazione accompagneranno il corteo festante fino all’arrivo a Piazza Rossellini, effettuando diverse soste per mettere in scena balli di gruppo, con mascotte e alte dosi di divertimento.

Per l’occasione viale Italia sarà totalmente pedonalizzato dalle 14:00 alle 18:00 per consentire la passeggiata dei bambini in totale sicurezza.

Piazza Rossellini sarà il teatro di una lunga festa, con uno spettacolo dedicato ai bambini ideato dalla Variety Cartoon Show, che vedrà la presenza di Spiderman, Capitan America, Topolino, Pinocchio, Elsa e Olaf e… un gigantesco King Kong insieme ad altre sorprese, musica, coriandoli e animazione.

Ci sono, quindi, tutti gli ingredienti per una magica festa di carnevale. In tal senso, invitiamo tutte le attività commerciali attive su Viale Italia a rimanere aperte e, magari, di partecipare al clima festaiolo con una maschera ad hoc per l’occasione, dimostrando affetto e voglia di vivere una giornata divertente con i nostri bambini.

Tutti in maschera quindi… per una parata da ricordare nella Capitale del litorale!

𝑨𝙨𝒔𝙚𝒔𝙨𝒐𝙧𝒆 𝒂𝙡 𝙏𝒖𝙧𝒊𝙨𝒎𝙤, 𝒆𝙫𝒆𝙣𝒕𝙞 𝙚 𝙘𝒐𝙢𝒖𝙣𝒊𝙘𝒂𝙯𝒊𝙤𝒏𝙚

𝑴𝙖𝒓𝙘𝒐 𝑷𝙤𝒓𝙧𝒐