Ladispoli saluta positivamente il piano dei porti regionale • Terzo Binario News

“Salutiamo con interesse il significativo cambio di passo della Regione Lazio che ha recentemente approvato il Piano dei Porti di interesse economico Regionale, strumento fondamentale per la piena valorizzazione turistica e commerciale”.

Con queste parole il consigliere delegato alla Pianificazione territori costieri, Portualità e Diportismo, Pierpaolo Perretta, ha commentato l’approvazione da parte della Giunta della Regione Lazio della delibera per il “Piano dei Porti di Interesse Economico regionale” che tra i comuni ha individuato anche Ladispoli.

“Il fatto, poi, che tra i siti individuati per la realizzazione di nuove strutture portuali – ha proseguito Perretta – venga indicata Ladispoli certifica l’importante crescita che la nostra città ha avuto e sta avendo in termini turistici. La nostra città aspetta da decenni di potersi misurare con progettualità serie e realizzabili che le consentano, finalmente, di vivere il mare in maniera completa.

L’Amministrazione Grando – ha concluso Perretta – sta lavorando da tempo in tale direzione e, a breve, riattiveremo l’iter per la realizzazione di questa opera, che riteniamo fondamentale per lo sviluppo diportistico e turistico della nostra città, oggi più vicina anche grazie alla scelta operata dalla Regione Lazio, che ringraziamo per il lavoro svolto”.