Ladispoli Piano Festival alla Grottaccia, un successo per tutta la manifestazione • Terzo Binario News

Con l’esibizione della I.e.e.M. orchestra diretta dal maestro Stefano Tomassoni presso lo spazio archeologico della Grottaccia si è chiusa la terza edizione del Ladispoli Piano Festival 2023.

La manifestazione, ideata e curata dal Maestro Tomassoni , realizzata con il patrocinio del Comune di Ladispoli, si è svolta dal 29 Giugno fino all’8 Luglio presso il Teatro Marco Vannini. In questo periodo il numeroso pubblico accorso ha potuto apprezzare le esibizioni di giovani artisti di altissimo livello che si sono avvicendati sul palcoscenico con gli allievi della scuola di musica I.e.e.M. ri-evoluzione musicale iscritti ai corsi avanzati.

Il quartetto di sassofoni “Discovery sax quartet”, il duo violoncello e pianoforte Romano/Iannuzziello e il recital del talentuoso pianista Filippo Tenisci hanno impreziosito la terza edizione del Ladispoli Piano Festival ponendolo di diritto tra le manifestazioni musicali più interessanti della nostra cittadina.

Una scelta coraggiosa quella fatta dal maestro Tomassoni e dal suo team specialmente in un periodo storico nel quale i gusti di giovani e di giovanissimi sembrano andare in una direzione diversa da quella della musica classica.

“ Si ama ciò che si conosce “ sostiene il maestro “ Il dovere di ogni insegnante, musicista è quello di far conoscere ai ragazzi questo tipo di musica perché solo conoscendola si può arrivare ad apprezzarla e amarla”…”con il nostro festival” continua “cerchiamo anche di creare il pubblico del futuro, un pubblico più giovane di quello che abitualmente frequenta le sale da concerto e per farlo la strada migliore è proprio presentando loro talenti della loro stessa età che hanno deciso di dedicarsi allo studio della musica classica fin da piccolissimi.” Un progetto ambizioso che per realizzarsi ha bisogno di interventi mirati da parte dell’amministrazione comunale per rendere adeguati gli spazi che vengono concessi alle Associazioni, primo fra tutti un adeguato impianto di climatizzazione per il teatro Marco Vannini.

L’esibizione della I.e.e.M. Orchestra del 14 Luglio ha rappresentato sicuramente l’apice della 3 edizione del Festival. Una giovane orchestra ,guidata dalla

bacchetta del Maestro Stefano Tomassoni , che con un’esibizione ricca di energia e vitalità ha saputo entusiasmare il pubblico presente alla Grottaccia ,gremita in ogni ordine di posto. Per una notte i capolavori di grandi maestri come Zimmer, Morricone e Williams si sono incontrati con le note dei brani che hanno fatto la storia del pop , del blues e del rock in un pot-pourri musicale che ha saputo accontentare i gusti di un pubblico eterogeneo formato da giovani e non. Ci auguriamo di veder crescere sempre più questa giovane orchestra simbolo di una Ladispoli piena di talento e che ha ancora voglia di cultura.