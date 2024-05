Ladispoli piange Lello, addio ad Agostino Felli • Terzo Binario News

Oggi la nostra città si è risvegliata con una triste notizia.

È venuto a mancare Agostino Felli, da tutti conosciuto come Lello.

Questa foto è stata scattata l’8 ottobre 2019, la sera in cui sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale nella sua Piazza Domitilla.

E lui, in qualità di delegato della zona, voleva visionarli personalmente.

Era talmente felice e orgoglioso che si presentò in giacca e cravatta. L’unico problema era che indossava un paio di scarpe eleganti, che si era fatto prestare per l’occasione, notevolmente più grandi rispetto alla sua taglia, e non riusciva a camminare.

Per fare il giro di Piazza Domitilla ci abbiamo messo due ore, camminando abbracciati come due rimbambiti.

Quante risate ci siamo fatti quella sera…

Oggi mi rendo conto che è impossibile pensare a Lello senza accostarlo ad un sorriso.

Per me era e resterà per sempre un buon amico. Mi mancherà non vederlo più affacciato alla finestra quando esco di casa e mi mancheranno terribilmente le sue telefonate, che terminavo sempre così: “te vojo bene Lello”, “pure io te vojo bene”.

A titolo personale e a nome della Città di Ladispoli rivolgo le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari.

Riposa in pace Lello, te vojo bene!

Così il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando in un post sul proprio profilo Facebook