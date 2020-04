Ladispoli, la Ciancio: "Cavaliere il virologo, farmacologo e astronomo verifichi le sue fonti" - Terzo Binario News

La psicologa bacchetta il consigliere per le dichiarazioni su Covid e 5G

“Cito il comunicato pubblicato in data odierna, 23 aprile, del consigliere Cavaliere: “Un elogia alla popolazione di Ladispoli per la disciplina dimostrata durante la quarantena dovuta alla presunta epidemia da Covid-19”.

Ciò sembrerebbe per sollecitare il Sindaco A. Grando a imitare il Sindaco di Civitavecchia “ed emettere un decreto sindacale che tuteli per sempre la salute e l’ambiente a Ladispoli”.

Fatto presente che le parti sopra riportate, virgolettate, sono citazioni fedeli di quanto letto dal comunicato pubblicato da Terzobinario, mi chiedo quanto davvero ci si preoccupi dei cittadini, o meglio direi della comunità di Ladispoli, rappresentativa della popolazione italiana coinvolta in quella che viene, dall’autore del comunicato, citata come “presunta epidemia”. Tra l’altro, il fenomeno che stiamo vivendo è su scala mondiale una pandemia!

Ancora una volta, rimango basita di come si possano strumentalizzare fatti e persone che in questo momento storico stanno cercando di far fronte il più possibile ad un evento critico così impetuoso da aver bloccato la vita di ciascuno nelle consuete abitudini, in ciò che, dai più piccoli ai più maturi di età, ha improvvisamente limitato spazio di azione, libertà, desideri. Presidi di sicurezza, distanze, Isolamento: se da un lato rappresentano le prescrizioni preventive e cautelative, dall’altro espongono alla solitudine, azzerando la dimensione sociale fondamentale a ciascun individuo per il benessere psicofisico.

Forse in questo periodo sto vivendo in un’altra realtà, forse l’impegno profuso nel mio lavoro nell’intero arco della giornata dedito al primo soccorso emotivo e al supporto psicologico, mi offusca tanto da non comprendere pienamente il senso del sopra citato comunicato! Forse, spererei che fosse così…

Tuttavia, propongo ancora una volta all’attenzione dell’Amministrazione e del Sindaco Grando A. di dare spazio al supporto “in toto” alla popolazione: immagino non avrà letto l’email dalla sottoscritta inviata per posta certificata (in data 09-03 c.a.) in cui mi rendevo disponibile in modo volontario mettendo a disposizione competenza ed esperienza anche per la costituzione di un C.O.C. che comprendesse l’assistenza sanitaria.

A tal proposito informo che ciò che mi ha spinto a scrivere è il bisogno e la motivazione, lontana da schieramenti, verso il rispetto che in questo momento ognuno responsabilmente deve all’altro e quindi a tutti noi per tutti noi!

Esorto, quindi, il consigliere Cavaliere a rivedere quanto dichiara riverificando le fonti utilizzate nell’arco almeno di questi ultimi anni, che lo hanno portato a coltivare interessi da virologo, farmacologo, astronomo. Aldilà dei suoi interessi intellettuali, lo invito a volgere il suo sguardo attento ai veri bisogni delle persone!”

Catia Ciancio