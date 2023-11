Ladispoli celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate, ecco il programma completo • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate invita la cittadinanza a partecipare alla manifestazione in programma domenica 5 novembre con inizio alle ore 9:00 in piazzale Roma da dove si muoverà il corteo per raggiungere Piazza dei Caduti (ore 10:00).

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera il sindaco Alessandro Grando depositerà una corona presso il Monumento ai Caduti rendendo omaggio a tutti coloro che hanno lottato per la libertà e per la democrazia.

Durante la cerimonia verrà deposto un mazzo di fiori alla stele “Caduti di Nassiriya” da parte del sindaco Alessandro Grando e della signora Monica Cabiddu, vedova di Andrea Filippa, l’eroico carabiniere che riuscì ad impedire che l’esplosione del camion-bomba avvenisse all’interno della caserma causando una tragedia di dimensioni ancora peggiori.