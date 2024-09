Ladispoli Attiva: "Tra piogge e allagamenti, la città affonda nell’incuria" • Terzo Binario News

L’estate volge al termine, e dopo un calo del turismo malgrado eventi a cifre stellari, al cadere delle prime piogge, Ladispoli è andata sott’acqua.

Case, strade, giardini, sale hobby, locali commerciali sono stati sommersi da acqua sporca. I danni ancora una volta li pagheranno i cittadini. Nessuna pianificazione della pulizia delle caditoie e dei tombini, malgrado una Tari aumentata del 16%.

Un’opera dichiarata dalla giunta indifferibile e urgente come il piano antiallagamento dei quartieri Miami e Cerreto fermo da anni in un cassetto, malgrado 1 milione di euro di finanziamento della regione Lazio in bilancio e 300 mila euro di mutuo acceso dal comune con Cassa Depositi e Prestiti.

Contro la politica degli eventi e delle distrazioni, proponiamo una politica della responsabilità, fondata sulla cura del territorio e sulla tutela di chi lo abita. Questa giunta ha già dimostrato da che parte sta: dalla parte di chi deve fare business, continuando a puntare sul cemento, anche se questo significa affogare Ladispoli nel fango.