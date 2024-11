Ladispoli Attiva: “Grando boccia la mobilità sostenibile e integrata" • Terzo Binario News

“Durante l’ultimo Consiglio Comunale, la maggioranza guidata dal Sindaco Alessandro Grando ha bocciato la mozione presentata dal nostro gruppo, Ladispoli Attiva, e dal Partito Democratico, che proponeva la redazione e l’adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Una decisione che consideriamo un’occasione persa per affrontare con lungimiranza le criticità della mobilità cittadina.

Il Sindaco Grando ha dichiarato in aula che il PUMS sarebbe superfluo poiché l’Amministrazione sta lavorando su un piano urbano del traffico (PUT). Tale affermazione denota una scarsa comprensione delle differenze sostanziali tra i due strumenti: il PUT si concentra esclusivamente sulla regolamentazione della viabilità esistente, mentre il PUMS rappresenta una visione strategica e integrata della mobilità, capace di orientare le scelte future in un’ottica sostenibile e partecipata.

L’adozione del PUMS avrebbe permesso di affrontare in modo incisivo problemi cronici come la mancanza di parcheggi, il traffico caotico e l’inadeguatezza del trasporto pubblico. Inoltre, avrebbe garantito che interventi infrastrutturali, come le piste ciclabili, fossero parte di una pianificazione organica e non scelte isolate che, come accaduto negli ultimi anni, hanno aggravato la situazione sottraendo parcheggi e aumentando i disagi per i cittadini.

Riteniamo che questa bocciatura metta in luce l’incapacità dell’Amministrazione Grando di programmare efficacemente il futuro della nostra città. Ladispoli ha bisogno di interventi coordinati e di una visione strategica che soltanto il PUMS può garantire. Continuare a ignorare questo strumento significa perpetuare scelte miopi che rischiano di compromettere ulteriormente la vivibilità della nostra città. Il nostro impegno su questo tema non si ferma.

Come gruppo consiliare continueremo a lavorare per sensibilizzare i cittadini e promuovere politiche che mettano al centro la qualità della vita e la sostenibilità”.

Ladispoli Attiva