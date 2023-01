Ladispoli attiva e il Centro Caritas ringraziano la città per il “Regalo sospeso” • Terzo Binario News

Ladispoli Attiva si associa ai ringraziamenti della Direttrice del Centro Caritas di Ladispoli ai tanti cittadini della nostra città che hanno voluto donare vestiti e oggetti per l’igiene personale ai meno fortunati, partecipando al nostro “Regalo Sospeso”.

I beni raccolti sono stati consegnati al Centro Caritas di Via Enrico Fermi 10 e messi a disposizione degli assistiti.

Siamo ben consapevoli che una singola iniziativa non risolve le ferite e le criticità che affliggono la nostra comunità, dove i concittadini e le concittadine in condizioni di povertà estrema e quelli senza fissa dimora sono molti e non adeguatamente supportati dalle istituzioni.

Riteniamo, però, che occasioni come queste, oltre a dare un piccolo aiuto concreto, possano servire a tenere un faro acceso sugli invisibili e a sensibilizzare la nostra comunità e le istituzioni a fare la propria parte. Noi continueremo a fare la nostra, sia nelle sedi istituzionali sia con attività sociali mirate come il Regalo Sospeso.

Ladispoli attiva e il Centro Caritas ringraziano la città per il “Regalo sospeso”