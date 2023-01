Furto alla consigliera Fioravanti: "Almeno restituitemi la collana con il volto di mio padre Augusto" • Terzo Binario News

Dopo l’intrusione in casa sua a Ladispoli di quattro ladri travestiti da finanzieri

Appello della consigliera Sabrina Fioravanti, che ieri ha subito un furto in casa da quattro ladri travestiti da finanzieri.

“Vorrei ringraziare tutti quanti in queste ore mi stanno dimostrando la loro vicinanza con un sms o una telefonata… e vorrei attraverso questi canali fare un appello, forse inutile, ma io credo ancora nel cuore delle persone qualunque sia il gesto che hanno compiuto.

Quel che è stato portato via ha un valore economico al quale dò il giusto peso ma vorrei riavere la catena con il volto di mio padre Augusto.

Se qualcuno ne entra in possesso per qualche motivo, o gli stessi attori di questo gesto, faccia in modo di farmela recapitare.

Sono certa che tutti anche che chi vive di questi espedienti possa capire il valore affettivo di un oggetto come questa collana che da quando mio papà non c’è più mi accompagna ogni giorno. Potrei ricomprarla ma non sarebbe comunque la stessa!”

Sabrina Fioravanti