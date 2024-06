La Volley Ladispoli approda in Serie C • Terzo Binario News

La promozione dei ragazzi della Volley Ladispoli in Serie C, il massimo Campionato Regionale, è arrivata oggi, ma è partita da lontano, più precisamente da quando un gruppo ristretto di maschietti furono presi per mano ed allenati in uno spazio limitato (allora non avevamo spazi sufficienti) ritagliato a bordo campo del PalaPanzani. E’ bastato poco per capire che quel gruppo squadra avrebbe fatto strada e sarebbe presto diventato un piccolo patrimonio agonistico della Volley Ladispoli.

Poi con il primo campiona..tino sono arrivati anche i piazzamenti significativi : 3°posto nella Finale Prov.le Under 12 Fipav, 2°posto nella Finale Prov.le Under 13 Fipav e 3°posto nella Finale Regionale Under 13 Fipav. Successivamente dopo una breve battuta d’arresto durata soltanto una stagione sportiva, la squadra è ripartita con un duplice percorso : la partecipazione ai Campionati giovanili Fipav di Eccellenza Regionale Under 17 prima ed Under 19, in sovrapposizione con i Campionati di Serie di 3°,2°e 1°Divisione con la guida tecnica affidata a Fabio D’Arienzo; da quest’anno invece affidata a Fabio Pregnolato che con la Serie D ha assunto il doppio incarico di Allenatore/Giocatore. Questa rapida ascesa è stata possibile perché quella squadra di bimbi, nel frattempo divenuta adulta, era costituita da atleti di grande temperamento, intelligenza tattica e fortemente motivati. Nella loro rapida ascesa non solo sono rimasti innamorati della pallavolo, ma sono riusciti a far innamorare un pubblico , il loro pubblico, sempre più numeroso, che li ha seguiti, li ha incitati, li ha sostenuti nei momenti difficili e che ha saputo incantare chi è passato per la prima volta al PalaPanzani durante una loro gara. Nel frattempo il nucleo storico del gruppo, classe 2005, ha potuto e saputo integrare il suo organico con altri atleti più giovani provenienti anch’essi dal vivaio Volley Ladispoli; tutti, o quasi tutti, con quella caratteristica inconfondibile : Temperamento e Caparbietà. Complimenti ragazzi ! Oggi avete raccolto il frutto di ciò che avete seminato in tanti anni di sacrifici e rinunce, qualità queste fondamentali per emergere nello Sport e diventare atleti con la “A” maiuscola.

Questi i componenti del gruppo squadra : Daniele Notarangelo (K), Daniele Bosco, Marco Chiola (L), Emanuele Gallucci, Alessandro Paris, Alessandro Anselmucci, Andrea Bocchini, Simone Agostini, Filippo Avantaggiato, Marco Giovannini, Tiziano Somma, Lorenzo Tesini, Gianluca Caputi, Simone Avram e Kai Wrigth, quest’ultimo arrivato a Ladispoli grazie alla collaborazione con il Prof. Francesco Castiglione referente del programma Rome City Institute.; 1°Tecnico/atleta Fabio Pregnolato, 2°Tecnico Celso Assumpcao, Prep. Atletico Lorenzo Agostini, Dirigente Marco Notarangelo.