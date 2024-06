Tre atleti della Tirreno Civitavecchia al trofeo Brixia di atletica • Terzo Binario News

Tre atleti della Tirreno Civitavecchia al trofeo Brixia. Al campionato Allievi per società (classi 2007-2008) è arrivato un quarto posto tra le ragazze e il sesto fra i maschi ma soprattutto i tre portacolori biancazzurri hanno ottenuto il pass per la prestigiosa competizione di Bressanone.

In Alto Adige vanno Asia Bernardini, forte della vittoria sui 2000m siepi in 7’25”36 (suo record personale), Myriam Tofi sui 1500m che vince anche lei la gara in 4’49”28 e Gabriele Cecchetti, che correrà i 100m e la frazione della 4×100. Questi, nel fine settimana di supervisione dei tecnici di settore, ha conseguito il suo miglior tempo in 11”11, piazzandosi in seconda posizione sui 100m e conseguendo record personale anche nei 200m, chiusi in 22”38.

Il trofeo Brixia accoglie ormai da 40 anni le migliori promesse dell’atletica italiana oltre che corridori europei. Sono 18 le rappresentative invitate e i civitavecchiesi vestiranno la divisa del Lazio per la quale «si impegneranno per conseguire ottimi risultati ma, su tutto, percorrere un’esperienza unica nel suo genere». Con loro, atleti di Baden Württemberg, Bayern, Slovenije, Ticino, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino, Veneto, l’Alto Adige /Südtirol che si sfideranno in 18 discipline tra corsa salti lanci e ostacoli» scrivono dal sodalizio.

Il mezzofondo ha visto la vittoria di Asia Bernardini oltre che nei 2000m siepi anche negli 800m, chiusi in 2’16”33. Myriam Tofi ha tagliato il traguardo per prima nei 1500m piazzandosi pure seconda sui 3000m e abbattendo il suo record di 9”, chiudendo in 10’13”65. «Grande prova agonistica dei nostri ragazzi, che non finiscono mai di stupire. Tanti primati personali ottenuti, vittorie di prestigio e in classifica tra le società la Tirreno si è confermata fra più forti del Lazio. Non si poteva chiedere di più a questo intenso nel fine settimana agonistico. Le convocazioni di tre atleti per il “Brixia” conferma ancora una volta la bontà del lavoro svolto da atleti e tecnici e da tutta la struttura societaria» concludono da via del Casaletto Rosso.

Di valore notevole tutti gli altri risultati arrivati dal campionato per società under 18.