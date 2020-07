La Villa Comunale di Tolfa diventa un parco a tema - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

A Tolfa, il giardino della villa comunale diventerà quasi un parco a tema, all’insegna del connubio arte, letteratura, musica e tutela ambientale. Si è partiti poco fa con l’inaugurazione della mostra di modellismo statico a cura del Gruppo Modellisti Centumcellae presso Palazzo Buttaoni.

Domani 19 luglio sarà giornata di inaugurazioni. Si comincia alle 10, con una messa commemorativa in ricordo di Silverio Cecchetti, unica vittima tolfetana del Covid. Ad omaggiare lo scomparso presidente del Centro anziani anche i Lions di Civitavecchia di cui lui faceva parte. A seguire, s’inaugura un progetto che era molto caro a Cecchetti: la Panchina letteraria, realizzata dall’artista tolfetano Riccardo Pasquini. La cerimonia prevede delle letture a cura di Novella Morellini.

Alle 11 sarà la volta della “Passeggiata Sonora – Sound Walk” di Giovanna Iorio. Sono sedici tappe che trasformano uno splendido spazio pubblico in un parco letterario, disseminato di storie, musica e installazioni: “La voce degli alberi” e Le storie invisibili”. Per ascoltare le storie e le poesie basta usare il QR Code indicato nel pannello espositivo. “Le Storie invisibili si nascondono tra i rami, nei cespugli, ma quando appaiono vi lasciano una piccola gioia nel cuore – spiega l’ideatrice Iorio – Scoprirete che gli alberi hanno voci e piccole storie da raccontare. Seduti sulle panchine o a passeggio nel parco, le storie vi aspettano per respirare con voi. Andate a cercarle ed ascoltarle nel bellissimo cuore verde di Tolfa dove le hanno accolte con un entusiasmo che mi commuove l’amministrazione e l’instancabilconsigliera e delegata alle politiche smart cultura e ambiente Tomasa Pala. “Proponiamo un percorso sensoriale emozionale unendo letteratura,ambiente e tutela dei beni culturali – aggiunge la delegata Pala – in una veste innovativa che sprona a un uso funzionale, creativo delle tecnologia anche e soprattutto a tutela della natura. Lungo il percorso troverete alberi parlanti: voci, storie, racconti e suoni per educare all’ascolto” Insomma una passeggiata sonora per ogni età – analoga a quelle presenti a Central Park a New York o a Nizza-, da aggiornare e potenziare insieme al sindaco Luigi Landi, al vicesindaco Stefania Bentivoglio e al consigliere Tomasa Pala, con iniziative ulteriori tra cultura e del turismo smart, volano di crescita per l’economia del nostro territorio.

Le voci narranti sono di Dario Albertini (Storie invisibili) e Barbara Marchand (La voce degli alberi), le musiche Lucio Lazzaruolo, progettazione e realizzazione: Giovanna Iorio, immagine di copertina di Enrica Corona (Dallo storyboard inedito de “Le storie invisibili” Orecchio Acerbo-Ars in Fabula 2017). Fotografie e individuazione dei punti di ascolto di Tomasa Pala.

“La voce degli alberi” è la sedicesima tappa del percorso sonoro di Giovanna Iorio nei pressi della Panchina letteraria, realizzata dall’artista Riccardo Pasquini: “Dieci poesie d’amore per un albero”. Nello stesso punto è collocata anche la mappa interattiva “Al Giardino Comunale con Gianni Rodari” realizzata dalle insegnanti Tomasa Pala e Michela Pala con la classe IV B a.s. 2019-2020.