La truffa corre sul filo.....dell'aspirapolvere: ricambi Folletto fasulli venduti per telefono • Terzo Binario News

“Salve signora, lei ha l’aspirapolvere Folletto modello XXXX che andrà fuori produzione, le proponiamo di acquistare dei sacchetti di ricambio e dei pezzi per poter sostituire le parti che possono usurarsi….”

Questa è una telefonata che è arrivata ultimamente in diverse case di Civitavecchia e dintorni, sui numeri fissi, alla quale molti hanno risposto accettando l’offerta, che pareva decisamente vantaggiosa, promettendo la consegna del pacco nel giro di qualche giorno, tramite un noto corriere a cui pagare in contrassegno.

Il pacco arriva, si paga il dovuto ma quando si va ad aprirlo si scopre che i ricambi (sacchetti, stick profumati, spazzola) non sono affatto originali, ma solo compatibili di non grande qualità e, in qualche caso, non ci sono nemmeno tutti gli articoli promessi.. e pagati.

Non si tratta di grosse cifre, siamo tra i 30 e i 50 euro, ma la truffa è conclamata.

E, come si scoprirà, è un meccanismo collaudato di cui sono già state vittime centinaia di persone in tutta Italia. Nel maggio scorso, a Modena, una signora incappata nella truffa si era rivolta alla locale Federconsumatori che a sua volta aveva interessato la Vorwerk Folletto. In quel caso si era potuti risalire a chi aveva fatto le chiamate, una ditta campana.

La Vorwerk, sollecitata dall’online modenese “Today”, aveva risposto con un lungo comunicato, di cui riportiamo alcune parti.

“Si precisa inoltre che il Garante Privacy è a conoscenza del fenomeno e che Vorwerk Italia ha già doverosamente più volte interloquito con l’anzidetta Autorità su tale argomento – continua la nota -. Vorwerk Italia non ha, inoltre, mai registrato alcun incidente di sicurezza che abbia comportato una violazione dei dati personali (data breach) che, nel qual caso, avrebbe prontamente provveduto a notificare all’Autorità Garante, senza contare che la parte assolutamente preponderante delle segnalazioni del fenomeno delle telefonate moleste e/o truffaldine, che la società provvede puntualmente a riscontrare, riguarda soggetti che neppure sono nostri clienti i cui dati sono, di conseguenza, del tutto assenti dai database aziendali.

Inoltre, Vorwerk Italia ha da tempo pubblicato sul proprio sito internet apposita “informativa antitruffa” finalizzata non solo ad evidenziare che il contatto telefonico non rientra tra le modalità vendita tradizionalmente praticate dall’Azienda, ma soprattutto a mettere in guardia il pubblico proprio dal fenomeno delle telefonate truffaldine e/o moleste che, lungi dall’apportare a Vorwerk vantaggi di qualunque tipo, cagionano alla Società notevoli danni di carattere patrimoniale e reputazionale; ciò, nonostante gran parte delle numerose segnalazioni di tale fenomeno che pervengono all’attenzione dell’azienda tramite i diversi canali a disposizione del pubblico non riguardi, come già rappresentato, clienti Vorwerk e/o soggetti con essa in rapporto”.