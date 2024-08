La Tosca di Puccini messa in scena a Ladispoli • Terzo Binario News

“Ieri sera, domenica 18.8.24 alle ore 21, nel Teatro M. Vanni di Ladispoli si è svolto la rappresentazione di “Tosca” in omaggio al grande compositore italiano G. Puccini.

La Ladispoli ormai è una Città e la sua stratificazione sociale richiede anche spettacoli di una certa levatura culturale.

Le manifestazioni estive sono pensate per l’intrattenimento delle masse ma l’Assessore Margherita Frappa, ben ha fatto a cogliere l’opportunità di collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Melodramma” di Ladispoli, che vede come Presidente il Soprano Maria Rosaria Grablovitz e il Maestro Roberto Magri impegnato come Direttore Artistico.

Il Teatro Vannini di Ladispoli ha accolto c.ca 200 persone che hanno partecipato con grande entusiasmo allo spettacolo di musica lirica “TOSCA”, interpretato dal Soprano Vanna Errani “ Floria Tosca”, dal Tenore Delfo Paone “Mario Caravadossi”, dal Baritono Ferruccio Fantini “Barone Scarpia” e dal Basso Angelo Ingrosso e la musica di Giacomo Puccini è stata eseguita dal Maestro di pianoforte Davide Dellisanti.

La “Voce narrante”, che ha dato le spiegazioni sullo svolgimento del dramma di Victorien Sardou, è stata incarnata dal Maestro Roberto Magri.

L’Ass. Frappa ha espresso la sua piena soddisfazione, elogiando la troupe dell’ASS. “Il Melodramma”; la commozione del rappresentante del Comune di Ladispoli è stato pari a quello del pubblico, che ad ogni atto compiuto, hanno comunicato con applausi scroscianti la loro approvazione e soddisfazione.

Il Maestro Magri ha promesso di voler continuare a collaborare con l’Assessore alla Cultura M. Frappa e di presentare al pubblico di Ladispoli altri spettacoli di altissima qualità e noi tutti siamo felici di questa ottima cooperazione tra l’Ente Pubblico ed un’Associazione privata”.

Raffaele Cavaliere