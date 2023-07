La Tirreno Civitavecchia campione regionale di atletica con Sara Pontani • Terzo Binario News

Al Paolo Rosi la mezzofondista ha vinto i 1500m, seconda la concittadina Myriam Tofi

Tre medaglie con rimpianti – perché potevano arrivane delle altre – incassate dalla Tirreno Atletica Civitavecchia che ha preso parte al Campionato regionale Allievi riservato ad atleti delle classi 2006 e 2007.

Sara Pontani ha conquistato il titolo laziale dei 1500m argento di Myriam Tofi piazzatasi dietro si lei e questi piazzamenti per le due ragazze civitavecchiesi valgono il posizionamento tra le prime 14 atlete in Italia; con loro, argento di Gabriele Tarricone nel salto in alto.

Dal sodalizio biancazzurro fanno sapere che però l’incastro delle date fra l’impegno del Paolo Rosi e quello nazionale non è stato particolarmente felice, perché non ha permesso a tutta la compagine civitavecchiese di essere presente all’appuntamento dell’Acquacetosa. «Consapevoli di aver lasciato per strada diverse medaglie regionali – hanno scritto dal Casaletto Rosso – l’assenza di alcuni ragazzi a questo importante appuntamento laziale, è dovuta alla scelta tecnica di tenerli a riposo in via prudenziale, in vista delle gare impegnative gare che li attendono per l’appuntamento tricolore». Tuttavia la soddisfazione rimane grande. Sara Pontani è tornata al Moretti Della Marta con la medaglia da campionessa regionale al collo, impreziosita dal tempo di 4’44”24 che le è valso il record personale.

Presenti ai Campionati italiani a Caorle undici atleti biancazzurri: Leonardo Dolci impegnato nei 2000 e 3000m siepi; 800 e 1500m per la stessa Pontani così come per Myriam Tofi con i 1500m e i 3000m; ad Asia Bernardini toccano i 2000 e 3000m siepi; Tarricone sempre al salto in alto e le staffette della 4×100 e della 4×400 con la presenza, oltre che dei ragazzi già citati, anche di Andrea Augelli, Gabriele Cecchetti e Francesco Pronunzio, Fabio Massimo Baliva, Annalisa Azzurra Aiello e Gloria De Santis.

Il tricolore veneto rappresenta una tappa a cui la Tirreno Atletica Civitavecchia tiene particolarmente: «L’esperienza di Caorle viene vissuta come una rinnovata emozione per la società, che ad ogni appuntamento nazionale aggiunge presenze alla lista degli ammessi ai Campionati italiani, Emozione assoluta per i nostri atleti che calcheranno il palcoscenico più importante in Italia per gli Under 18, e siamo certi con lo stesso impegno e dedizione che si vedono durante gli allenamenti» la conclusione dalla società civitavecchiese.