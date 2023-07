Due ex Santa Marinella a Tarquinia: sono Di Martino e Salipante • Terzo Binario News

L’Asd Tarquinia Calcio, comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo di collaborazione sportiva con due nuovi Direttori Sportivi.

Paolo Di Martino, sará il nuovo DS che si occuperà di prima squadra e Juniores, notevole la sua esperienza nel calcio regionale.

Nicola Salipante, mister in possesso della qualifica di UEFA B, nella scorsa stagione della prima squadra del Santa Marinella, dal 2009 in possesso del patentino da Agente per calciatori professionisti riconosciuto dalla FIFA, si occuperà del settore agonistico.

L’ ASD TARQUINIA CALCIO augura ai due nuovi arrivati un buon lavoro.