La Tidei: "Bene gli 8 milioni aggiuntivi per la riqualificazione del Litorale" • Terzo Binario News

“Esprimo grande soddisfazione per lo stanziamento di 8 milioni di euro aggiuntivi che permetteranno di far scorrere la graduatoria del bando dedicato alla riqualificazione del litorale laziale.

È un risultato importante, frutto di una battaglia che come opposizione abbiamo condotto con determinazione, anche attraverso la presentazione di un emendamento in sede di assestamento di bilancio”, dichiara Marietta Tidei, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale del Lazio.

“Grazie a questo incremento di risorse – prosegue Tidei – tutti i Comuni del Lazio che erano inizialmente rimasti esclusi dal finanziamento, tra cui Minturno, Civitavecchia, Santa Marinella, Anzio e Nettuno, potranno finalmente rientrare tra i beneficiari. È una scelta giusta e doverosa, in continuità con quanto fatto nella scorsa legislatura, quando tutti i Comuni avevano ottenuto risorse per riqualificare i propri lungomare.”

“Il mare è una risorsa fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio: va tutelato, valorizzato e messo al centro delle politiche regionali. Dopo la legge sull’economia del mare approvata nella passata legislatura, la legge sull’ Etruria meridionale, l’istituzione della cabina di regia e le tante azioni intraprese per promuovere l’economia blu, anche questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti.”

“È una delle battaglie su cui l’opposizione può rivendicare con orgoglio di aver inciso concretamente sul bilancio regionale. Continueremo a lavorare in questa direzione, convinti che investire sul mare significhi investire sul futuro del Lazio”, conclude Marietta Tidei.