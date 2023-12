La Supernova di Fiumicino chiude l’anno con una sconfitta • Terzo Binario News

Il 2023 della Supernova Fiumicino finisce con la sconfitta in casa della Virtus Roma 1960, alla Palestra Petriana finisce con il punteggio di 89-68.

La gara: neppure il tempo di cominciare che le due squadre hanno già messo la quinta, ma con il passare dei minuti i rossoneri devono purtroppo scalare le marce in un paio di circostanze. La prima volta all’11’ dopo il dodicesimo punto di Valentini (25-17), la seconda attorno al 19′ quando, dopo il -1 raggiunto qualche istante prima con il canestro di Martino, tocca fare i conti con il -9. Ma il momento più complicato arriva al 22′ quando la Virtus piazza tre triple una dietro l’altra che costringono coach Bonora a interrompere il gioco (48-32). Ma richiamare tutti in panchina non basta. Sfortunatamente. La pioggia di triple prosegue, mentre nella metà campo offensiva la Supernova non riesce a sbloccarsi. E così non resta che sventolare bandiera bianca in anticipo rispetto al suono della sirena finale.

Le dichiarazioni di coach Bonora a fine gara: “Abbiamo vissuto una settimana complicata complice i tanti acciacchi, ma bisogna essere onesti e dire che la Virtus è stata superiore in tutto. Soprattutto dal punto di vista della fisicità. Dobbiamo imparare da questa sconfitta per capire cosa vogliamo diventare in futuro”.

VIRTUS ROMA 1960-SUPERNOVA FIUMICINO 89-68 (20-15, 39-30, 68-40)

Virtus: Petrucci ne, Banach 1, Whelan 31, Frisari 4, Casale ne, Valentini 19, Zoffoli 5, Pellegrinotti ne, Femia ne, Rocchi 12, Giacomi 11, Fokou 6. Coach: Tonolli

Supernova: Grilli 12, Agbara ne, Fanti 7, Diedhiou 3, Tebaldi 20, Martino 4, Moyer 11, Staffieri 3, Allodi 8, Marchetti. Coach Bonora