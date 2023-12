Di Genesio Pagliuca: “Per Natale sosteniamo le realtà locali di Fiumicino” • Terzo Binario News

“Nel corso di questi giorni che ci accompagnano al Natale abbiamo partecipato a tanti eventi natalizi da Passoscuro a Maccarese.

Iniziative promosse e organizzate dalle tante realtà e associazioni presenti sul territorio che rappresentano per noi una grande ricchezza.

Auspichiamo allora che questo possa essere l’ultimo Natale in cui si lamenta la mancanza di fondi, mentre vengono spesi 170mila euro per le luminarie, belle quanto care (e ci mancherebbe pure che non lo fossero con quello che costano).

Ci aspettiamo invece che si possa davvero procedere con iniziative che valorizzino sempre più le nostre realtà locali”.

Lo dichiara in una nota Ezio Di Genesio Pagliuca, Consigliere comunale di Fiumicino