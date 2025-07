La spiaggia inclusiva AcOnSea di Ladispoli sarà accessibile anche alle persone sorde • Terzo Binario News

Prosegue con forza il Progetto di Inclusione Sociale “Ladispoli, una città che sa ascoltare” e da questa settimana c’è una bellissima novità: la spiaggia inclusiva AcOnSea sarà accessibile anche alle persone sorde.

Grazie alla collaborazione con Evoluzione Lis S.r.l., sarà disponibile un tablet con il servizio E-Lisir, un innovativo sistema di videointerpretariato LIS che permette alle persone sorde di comunicare in tempo reale con gli operatori udenti. Un passo concreto verso una vera accessibilità, già attivo in città e ora presente anche in spiaggia!

Alla consegna del dispositivo erano presenti il Dott. Domenico Brocato per Evoluzione Lis, l’interprete Michela Mazzelli, la collaboratrice Valentina Manca, i cittadini sordi e i referenti delle realtà coinvolte. Il tablet sarà gestito da Playa El Pirata S.r.l., in collaborazione con la cooperativa Cassiavass, che curerà accoglienza e assistenza.

Ma non finisce qui! Fino al 30 settembre, sarà attivo anche un servizio navetta su prenotazione per chi ha difficoltà negli spostamenti. La spiaggia è attrezzata con:

50 ombrelloni dedicati, passerelle, lettini, sedie job, lettighe per cani guida, operatori specializzati, servizio di salvamento. Prenotazione al numero 377 3983202

“Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa” – ha dichiarato il Sindaco Alessandro Grando – perché il mare è un bene comune e dev’essere accessibile a tutti. Una spiaggia inclusiva è simbolo di rispetto, uguaglianza e diritti”.

Un ringraziamento speciale va al Consigliere Pierpaolo Perretta, all’Ufficio Demanio, al Comandante della Guardia Costiera Cristian Vitale e a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto. Anche quest’anno a Ladispoli, il mare è davvero per tutti. Vi aspettiamo sulla spiaggia dell’inclusione!