La sindaca Gubetti porta la croce alla processione di Cerveteri • Terzo Binario News

“Due processioni uniche nel loro genere e sempre suggestive, cariche di emozione e sentimento.

Una, dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore , dove la Santa Vergine Addolorata, vestita a lutto con vesti nere finemente ricamate in oro, percorre le vie della nostra città per incontrare il Cristo Morto, portato in processione dalla Chiesa Santissima Trinità.

Un incontro che avviene in un altro luogo simbolo di Cerveteri, sotto la quercia di Largo Almunecar, per poi fare ingresso nella chiesetta di Madonna dei Canneti .

Un momento legato alla nostra tradizione locale e religiosa sempre fortemente partecipato. Un grazie sincero, lo rivolgo ai Parroci Don Gianni e Don Mario e alle confraternite.

Che questo momento di fede e raccoglimento, possano essere la guida verso la luce della Pasqua, con un forte sentimento di speranza per un mondo di pace.

Con l’occasione, vi ricordo l’appuntamento di questa sera alle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, con la Rievocazione Storica del Venerdì Santo, giunta alla sua 60esima edizione”.

Così la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti.